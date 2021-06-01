Англия

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в чемпионате Англии.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте представила список из пяти претендентов на звание лучшего тренера сезона-2021/22.

На награду лучшего менеджера АПЛ претендуют Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед), Брендан Роджерс (Лестер), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Марсело Бьелса (Лидс).

Напомним, Манчестер Сити под руководством Гвардиолы стал чемпионом АПЛ, а "красные дьяволы" с Солскьяером занял второе место в турнирной таблице.

Лестер под руководством Роджерса стал пятым и упустил путевку в Лигу чемпионов, но смог завоевать Кубок Англии. Мойес с "молотобойцами" стал шестым, а Лидс под управлением Бьелсы занял девятое место, набрав больше очков (59), чем любая другая команда после выхода из Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что АПЛ назвала восемь претендентов на приз лучшему игроку сезона.

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