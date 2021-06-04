Англия

Специалист продлил соглашение на три года.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2024 года.

"Я не могу представить лучшего случая для продления контракта. Я благодарен за опыт и очень рад остаться частью семьи Челси. Впереди еще много всего, и мы с нетерпением ждем наших следующих шагов", — сказал Тухель.

Также пролонгацию соглашения с тренером прокомментировала Директор Челси Марина Грановская.

"Когда Томас присоединился к нам в январе, у нас еще было так много возможностей для игры внутри страны и в Европе. Он без проблем вошел в команду и сразу стал неотъемлемой частью семьи Челси.

Возвращение нас в четверку лучших в Премьер-лиге имело решающее значение, и мы очень довольны нашим успехом в Лиге чемпионов, которая завершила замечательный сезон в Челси. Поэтому мы, очевидно, очень рады сохранить Томаса еще на два года и надеемся на новые достижения в следующих сезонах", — сказала Грановская.

Напомним, что Томас Тухель возглавил Челси в январе этого года, сменив на должности наставника Фрэнка Лампарда.