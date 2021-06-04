"Ириски" могут назначить еще одного итальянского тренера.
Андреа Пирло, getty images
04 июня 2021, 19:59
Эвертон рассматривает кандидатуру Андреа Пирло на пост главного тренера команды на следующий сезон.
Как сообщает портал Calciomercato, "ириски" уже контактировали с итальянским тренером относительно возможного сотрудничества.
Отметим, что Андреа Пирло до этого работал в Ювентусе, где заменил Массимилиано Аллегри, который уже руководил туринским клубом.
Напомним, что Эвертон также может пригласить Дэвида Мойеса, но Вест Хэм не хочет отпускать шотландского тренера.