Англия

"Ириски" могут назначить еще одного итальянского тренера.

Эвертон рассматривает кандидатуру Андреа Пирло на пост главного тренера команды на следующий сезон.

Как сообщает портал Calciomercato, "ириски" уже контактировали с итальянским тренером относительно возможного сотрудничества.

Отметим, что Андреа Пирло до этого работал в Ювентусе, где заменил Массимилиано Аллегри, который уже руководил туринским клубом.

Напомним, что Эвертон также может пригласить Дэвида Мойеса, но Вест Хэм не хочет отпускать шотландского тренера.