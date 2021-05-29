Италия

Португалец написал прощальный пост для коуча.

Андреа Пирло спустя сезон у руля туринского Ювентуса был уволен из-за неудовлетворительных результатов. При нем команда сумела выиграть Кубок Италии, но заняла четвертое место в Серии А и неудачно выступила в Лиге чемпионов.

Португальский вингер "старой сеньоры" Криштиану Роналду тепло попрощался с Пирло, поблагодарив того за работу.

"Спасибо, маэстро. Работать с таким как вы было честью", — написал Роналду в Instagram-аккаунте.

Отметим, что Пирло в Ювентусе заменил Массимилиано Аллегри, который уже руководил туринским клубом.

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