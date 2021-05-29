Португалец написал прощальный пост для коуча.
Роналду и Пирло, Getty Images
29 мая 2021, 14:56
Андреа Пирло спустя сезон у руля туринского Ювентуса был уволен из-за неудовлетворительных результатов. При нем команда сумела выиграть Кубок Италии, но заняла четвертое место в Серии А и неудачно выступила в Лиге чемпионов.
Португальский вингер "старой сеньоры" Криштиану Роналду тепло попрощался с Пирло, поблагодарив того за работу.
"Спасибо, маэстро. Работать с таким как вы было честью", — написал Роналду в Instagram-аккаунте.
Отметим, что Пирло в Ювентусе заменил Массимилиано Аллегри, который уже руководил туринским клубом.
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