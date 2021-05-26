Преемником Роберто Де Дзерби может стать нынешний тренер Ювентуса.
Андреа Пирло, getty images
26 мая 2021, 21:39
Сассуоло находится в поиске нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби, который возглавил Шахтер.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, "нероверди" рассматривают возможность приглашения Андреа Пирло.
Дела итальянского тренера в Ювентус идут не лучшим образом, а потому он с большой долей вероятности покинет стан туринцев.
Напомним, что сменить Андреа Пирло на посту главного тренера Ювентуса может Тудор.