Италия

Преемником Роберто Де Дзерби может стать нынешний тренер Ювентуса.

Сассуоло находится в поиске нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби, который возглавил Шахтер.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, "нероверди" рассматривают возможность приглашения Андреа Пирло.

Дела итальянского тренера в Ювентус идут не лучшим образом, а потому он с большой долей вероятности покинет стан туринцев.

Напомним, что сменить Андреа Пирло на посту главного тренера Ювентуса может Тудор.