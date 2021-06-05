Англия

Парагвайский защитник покинул состав "молотобойцев".

Вест Хэм на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Фабиана Бальбуэна.

У 29-летнего парагвайца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение, что предоставило футболисту статус свободного агента.

Фабиан перебрался в стан "молотобойцев" в 2018 году, а до этого он выступал за бразильский Коринтианс, а также несколько парагвайских клубов.

В прошедшем сезоне Бальбуэна провел 19 поединков, в которых забил один гол. Всего в футболке "молотобойцев" он отыграл 61 матч, забив три мяча.

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