Парагвайский защитник покинул состав "молотобойцев".
Фабиан Бальбуэна, ФК Вест Хэм
05 июня 2021, 10:39
Вест Хэм на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Фабиана Бальбуэна.
У 29-летнего парагвайца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение, что предоставило футболисту статус свободного агента.
Фабиан перебрался в стан "молотобойцев" в 2018 году, а до этого он выступал за бразильский Коринтианс, а также несколько парагвайских клубов.
В прошедшем сезоне Бальбуэна провел 19 поединков, в которых забил один гол. Всего в футболке "молотобойцев" он отыграл 61 матч, забив три мяча.
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