Англия

Лондонский клуб нацелился на чеха.

Полузащитник московского Спартака Алекс Крал может продолжить карьеру в Англии.

По информации в Twitter Николо Скиры, переговоры по трансферу чеха ведет Вест Хэм.

Сообщается, что "молотобойцы" готовят для 23-летнего хавбека 5-летний контракт.

В минувшем сезоне Крал провел за за Спартак 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро, а его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.