Лондонский клуб нацелился на чеха.
Алекс Крал, getty images
04 июня 2021, 12:25
Полузащитник московского Спартака Алекс Крал может продолжить карьеру в Англии.
По информации в Twitter Николо Скиры, переговоры по трансферу чеха ведет Вест Хэм.
Сообщается, что "молотобойцы" готовят для 23-летнего хавбека 5-летний контракт.
В минувшем сезоне Крал провел за за Спартак 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 результативными передачами.
Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро, а его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.