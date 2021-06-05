Англия

Специалист высказался о минувшем сезоне.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал второе место команды по итогам минувшего сезона АПЛ.

"Мы заняли второе место в прошлом сезоне. Нам следует укрепить состав, мы отстаем от первого места по игре. Летом что-то в плане усиления произойдет.

Мы не имеем права быть пассивными на трансферном рынке летом. Наш штаб ищет варианты для усиления состава. Постоянно какие-то неожиданные вещи случаются: травмы, болезни. Некоторые футболисты могут уйти.

Есть футболисты, которые тебе нравятся. Однако они в шорт-листах и других клубов. Нужно быть активным и опережать всех", — сказал Солскьяер.

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