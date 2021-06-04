Англия

Клуб покинуло множество футболистов.

Английский Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб покинуло восемь футболистов.

В данный список вошли два вратаря: Серхио Ромеро и Джоэл Перейра.

Помимо них не стали продлевать контракты с молодыми футболистами. В данном списке оказались: Джейкоб Карни, Марк Хельм, Истин Хьюз, Арнау Пигмаль, Макс Тейлор и Алиу Траоре.

Тем временем вратарь Ли Грант и хавбек Хуан Мата обсуждают новые контракты с руководством "красных дьяволов".

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