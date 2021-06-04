Клуб покинуло множество футболистов.
Серхио Ромеро, Getty Images
04 июня 2021, 22:28
Английский Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб покинуло восемь футболистов.
В данный список вошли два вратаря: Серхио Ромеро и Джоэл Перейра.
Помимо них не стали продлевать контракты с молодыми футболистами. В данном списке оказались: Джейкоб Карни, Марк Хельм, Истин Хьюз, Арнау Пигмаль, Макс Тейлор и Алиу Траоре.
Тем временем вратарь Ли Грант и хавбек Хуан Мата обсуждают новые контракты с руководством "красных дьяволов".
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