Специалист проработал в клубе 18 месяцев.
Мэтт Доэрти и Жозе Моуриньо, Getty Images
06 июня 2021, 18:24
Защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера клуба.
"Моуриньо выгорел в Тоттенхэме? Он был в клубе всего 18 месяцев. Если бы это было три или четыре года, это мог бы быть другой разговор, но мы просто не добывали результаты.
Тренер из-за неудач всегда теряет работу, но как игроки, мы были на поле и не могли добиться для него результатов, что было позором. Очень жаль, что так вышло, ведь Жозе — один из лучших в истории", — рассказал Доэрти.
Напомним, после увольнения из "шпор" Мориньо практически сразу подписал контракт с римской Ромой.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.