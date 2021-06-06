Англия

Специалист проработал в клубе 18 месяцев.

Защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера клуба.

"Моуриньо выгорел в Тоттенхэме? Он был в клубе всего 18 месяцев. Если бы это было три или четыре года, это мог бы быть другой разговор, но мы просто не добывали результаты.

Тренер из-за неудач всегда теряет работу, но как игроки, мы были на поле и не могли добиться для него результатов, что было позором. Очень жаль, что так вышло, ведь Жозе — один из лучших в истории", — рассказал Доэрти.

Напомним, после увольнения из "шпор" Мориньо практически сразу подписал контракт с римской Ромой.

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