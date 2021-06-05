Италия

Кипер намерен подписать нового вратаря.

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо рассматривает три варианта усиления позиции вратаря.

Специалист хотел бы видеть в клубе Уго Льориса из Тоттенхэма, Войцеха Щесны из Ювентуса или Руи Патрисиу из Вулверхэмптона.

Сообщаеся, что руководство Ромы удовлетворило прошение тренера и готово выделить деньги на нового кипера.

На данный момент в распоряжении Моуриньо три вратаря: Пау Лопес, Антонио Миранте и Даниэл Фузату.

Ранее сообщалось, что Моуриньо хотел бы видеть в Роме Джанлуиджи Доннарумму.

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