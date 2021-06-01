Коуч хочет видеть лучшего вратаря минувшего сезона Серии А у себя.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
01 июня 2021, 16:58
Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо активно работает над усилением состава в летнее трансерное окно.
Специалист хотел бы усилить вратарскую позицию команды кипером Милана Джанлуиджи Доннаруммой, который покидает клуб в качестве свободного агента.
Моуриньо уже предупредил руководство "волков, чтобы те связались с агентом футболиста Мино Райолой и договорились о переходе.
По слухам, фаворитом на Доннарумму является туринский Ювентус. "Старая сеньора" готова предложить стражу ворот зарплату в размере 12 миллионов евро в год.
Что касается Ромы, то на данный момент в распоряжении Моуриньо три вратаря: Пау Лопес, Антонио Миранте и Даниэл Фузату.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.