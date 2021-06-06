Англия

Футболист, вероятнее всего, будет в списке номинантов.

Полузащитник сборной Франции и лондонского Челси Нголо Канте оценил свои шансы на Золотой мяч.

"Я думаю, что сейчас об этом рано говорить. Мы только подошли к середине года, у нас есть еще 6 месяцев, впереди еще много матчей и соревнований. Нет смысла говорить, что я этого заслуживаю сегодня.

Несколько лет назад я финишировал в десятке лучших, и это было хорошо, но выиграть — это отдельная история. Это прекрасный индивидуальный приз для игроков.

Те, кто выигрывал Золотой мяч, добились больших успехов на протяжении всей своей карьеры. Но я — командный игрок", — рассказал Канте.

Ранее сообщалось, что Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Челси обсудит продление контракта с французом.

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