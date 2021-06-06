Англия

Вилланы хотят подписать центрального полузащитника.

Астон Вилла собирается усилить линию полузащиты лидером Саутгемптона Джеймсом Уорд-Праусом в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, вилланы уже сделали предложение по англичанину, которого видят очень качественным подписанием.

В прошлом сезоне Джеймс Уорд-Праус провел 44 поединка на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Уорд-Праус забил больше всех голов со штрафных в минувшем сезоне АПЛ.