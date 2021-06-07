Англия

Лондонцы нацелились на норвежского форварда.

Челси по-прежнему настроен на подписание Эрлинга Холанда в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, "пенсионеры" хотят задействовать в переговорах своего нападающего Тэмми Абрахама.

Челси хочет либо оплатить часть сделки по Холанду английским форвардом, либо продать его дортмундцам отдельно от трансфера норвежца.

Напомним, что Лестер готов побороться за Тэмми Абрахама, а потому дортмундцы — не единственный претендент на футболиста.