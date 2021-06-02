Норвежский форвард вряд ли останется в стане "шмелей".
Эрлинг Холанд, getty images
02 июня 2021, 13:32
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд может покинуть дортмундский клуб текущим летом.
По информации в Twitter Николо Скиры, агент норвежца Мино Райола работает над трансфером нападающего "шмелей". Наибольший интерес к Холанду проявляют Реал и Челси.
Отмечается, что за игроком также следил Манчестер Сити, однако приоритетным вариантом для главного тренера "горожан" остается форвард Тоттенхэма Харри Кейн.
Ранее полузащитник Реала Мартин Эдегор прокомментировал возможный переход в "королевский" клуб его соотечественника Эрлинга Холанда.