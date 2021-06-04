Профсоюз футболистов Германии составил сборную лучших игроков минувшего сезона.

Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария).

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (оба – Бавария), Дайот Упамекано (Лейпциг), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд).

Полузащитники: Филип Костич (Айнтрахт), Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Леон Горетцка (все – Бавария).

Форварды: Роберт Левандовски (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд).

Напомним, что лучшим футболистом Бундеслиги-2020/21 стал Роберт Левандовски — поляк набрал 75,9% голосов.