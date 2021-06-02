Испания

Норвежец высказался о форварде Боруссии Д.

Полузащитник Реала Мартин Эдегор прокомментировал возможный переход в "королевский" клуб его соотечественника Эрлинга Холанда.

"Хотел ли бы я играть с Холандом за Реал? Безусловно. Я немного расспрашиваю его об этом, но он мало говорит о своем будущем. Во всяком случае, ничего такого, что я бы мог рассказать", – сказал норвежец для Football.London.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов расстаться с Уиллоком, чтобы выручить деньги на трансфер Эдегора.