Англия

Португальский тренер может остаться в чемпионате Англии.

Кристал Пэлас находится в поисках нового главного тренера после ухода Роя Ходжсона со своего поста.

Как сообщает The Telegraph, "орлы" претендуют на бывшего тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что Нуну Эшпириту Санту работал в стане "волков" с 2017 года. С того момента он вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2017/18.

Наивысшим его достижением в высшем дивизионе является итоговое седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии.

Отметим, что Нуну Санту — фаворит на пост главного тренера Эвертона.