Англия

Ивуариец жаждет сменить клубную прописку.

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.

По информации источника, ивуариец заявил руководству клуба, что хочет уйти из команды. Контракт хавбека с Пэлас действует до лета 2023 года.

Футболист на протяжение двух лет хотел покинуть клуб, однако лондонцы просили за игрока слишком большую сумму.

В минувшем сезоне Заа провел за Кристал Пэлас 31 матч, в котором отметился 11 голами и 2 ассистами.

Напомним, что вчера лондонский клуб продлил контракт с форвардом Кристианом Бентеке.