Ивуариец жаждет сменить клубную прописку.
Уилфрид Заа, getty images
04 июня 2021, 11:59
Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.
По информации источника, ивуариец заявил руководству клуба, что хочет уйти из команды. Контракт хавбека с Пэлас действует до лета 2023 года.
Футболист на протяжение двух лет хотел покинуть клуб, однако лондонцы просили за игрока слишком большую сумму.
В минувшем сезоне Заа провел за Кристал Пэлас 31 матч, в котором отметился 11 голами и 2 ассистами.
Напомним, что вчера лондонский клуб продлил контракт с форвардом Кристианом Бентеке.