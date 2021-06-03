Новое соглашение с бельгийским форвардом рассчитано до лета 2023 года.
Кристиан Бентеке, ФК Кристал Пэлас
03 июня 2021, 18:39
Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Кристианом Бентеке.
Новое соглашение "орлов" с 30-летним бельгийцем рассчитано до лета 2023 года. Футболист выступает за английский клуб с 2016 года и с тех он провел уже 146 матчей, забив 33 гола и сделав 11 ассистов.
В прошедшем сезоне Бентеке провел 33 поединка, в которых забил 11 голов и отдал один ассист.
Под руководством Роя Ходжсона, который уже покинул команду, Кристал Пэлас финишировал на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.