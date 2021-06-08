Англия

"Ирисок" может возглавить португальский специалист.

Эвертон находится в поисках нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский Реал.

Как сообщает издание Football Insider, приоритетным вариантом для руководства "ирисок" является Нуну Санту.

Напомним, что Нуну Эшпириту Санту работал в стане "волков" с 2017 года. С того момента он вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2017/18.

Наивысшим его достижением в высшем дивизионе является итоговое седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии.

Отметим, что португальского тренера также причисляют к кандидатам на пост тренера Лацио.