Англия

Вряд ли гранды английского футбола ощутят эту сумму.

АПЛ приняла решение оштрафовать Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм за попытки организовать Суперлигу.

Как сообщает Sky Sports, клубы заплатят чуть больше 20 миллионов фунтов стерлингов — по 3,5 миллиона с каждого клуба.

Источник отмечает, что в дальнейшем предусмотрены более серьезные санкции. За повторную попытку принять участие в Суперлиге клубы лишат 30 очков и штраф возрастет до 20 миллионов фунтов с клуба.

Напомним, что Барселону, Реал и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов на 1-2 сезона за нежелание отказываться от проекта Суперлиги.