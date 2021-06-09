Вряд ли гранды английского футбола ощутят эту сумму.
Джоэль и Аврам Глейзеры, getty images
09 июня 2021, 19:02
АПЛ приняла решение оштрафовать Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм за попытки организовать Суперлигу.
Как сообщает Sky Sports, клубы заплатят чуть больше 20 миллионов фунтов стерлингов — по 3,5 миллиона с каждого клуба.
Источник отмечает, что в дальнейшем предусмотрены более серьезные санкции. За повторную попытку принять участие в Суперлиге клубы лишат 30 очков и штраф возрастет до 20 миллионов фунтов с клуба.
Напомним, что Барселону, Реал и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов на 1-2 сезона за нежелание отказываться от проекта Суперлиги.