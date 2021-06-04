Италия

Функционер озвучил главные задачи соревнования.

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли прокомментировал идеи создания Суперлиги.

"Мы всячески пытались изменить международные соревнования изнутри. Невозможно не признать, что европейский футбол сконцентрирован в монополии на исполнительную, экономическую и юридическую власть, оставляя за УЕФА почти произвольную ответственность за выдачу лицензий.

Система в настоящее время неэффективна. Суперлига была не государственным переворотом, а отчаянным предупреждением для системы, которая уже была на грани краха перед пандемией и движется к состоянию несостоятельности".

"Такое отношение со стороны УЕФА не является подходом к реформированию футбола. Наше стремление к диалогу с УЕФА и ФИФА осталось неизменным. С годами формат других видов спорта изменился, например, баскетбольная Евролига, что принесло огромную пользу болельщикам, клубам и игрокам.

Почти все заинтересованные стороны считают, что футбол необходимо реформировать, но тех, кто вносит предложения, демонизируют. Ювентус, Реал Мадрид и Барселона намерены продолжить реализацию наших предложений, в том числе в знак солидарности с теми, кто слишком боялся их придерживаться", — рассказал Аньелли.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.