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Намечается еще одна война в кабинетах мирового футбола.

Сегодня был официально зарегистрирован иск европейской Суперлиги на Союз европейских футбольных ассоциаций и Международную федерацию футбола.

По этому поводу пресс-служба УЕФА опубликовала следующее заявление:

"УЕФА принимает к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Европейской суперлиги от мадридского суда, несмотря на то, что девять из его клубов-учредителей уже вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать".

Напомним, в апреле этого года европейская Суперлига, в состав которой вошло 12 топ-клубов Европы, заявила о своем запуске уже в следующем сезоне. Однако затем участникам проекта пригрозили исключением из национальных чемпионатов и еврокубков, а также введением ряда других санкций со стороны УЕФА, из-за чего его запуск сорвался.

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