Англия

Переговоры "стекольщиков" с португальским специалистом провалились.

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту не будет главным тренером Кристал Пэлас, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны не смогли найти компромисс в финансовом вопросе, поэтому было принято решение прекратить переговоры.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был Вулверхэмптон, а до этого он работал с Порту, Валенсией и Риу Аве.

В минувшем сезоне Кристал Пэлас набрал 44 очка и финишировал на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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