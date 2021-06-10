Переговоры "стекольщиков" с португальским специалистом провалились.
Нуну Эшпириту Санту, Getty Images
10 июня 2021, 11:00
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту не будет главным тренером Кристал Пэлас, сообщает Sky Sports.
По информации источника, стороны не смогли найти компромисс в финансовом вопросе, поэтому было принято решение прекратить переговоры.
Последним местом работы 47-летнего специалиста был Вулверхэмптон, а до этого он работал с Порту, Валенсией и Риу Аве.
В минувшем сезоне Кристал Пэлас набрал 44 очка и финишировал на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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