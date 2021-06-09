Англия

Португальский специалист в ближайшее время вернется в АПЛ.

Бывший главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, вероятно, вскоре возглавит Кристал Пэлас.

По информации в Twitter Николы Скиры, со специалистом уже согласован трехлетний контракт.

Последним местом работы португальского наставника у был Вулверхэмптон, который португалец возглавлял с 2017 года.

Ранее Санту также тренировал Порту, Валенсию и Риу Аве.

Под руководством тренера "волки" в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В минувшем сезоне АПЛ Вулверхэмптон с 45 очками занял 13-е место.

Ранее сообщалось, что Нуну Санту — фаворит на пост главного тренера Эвертона.