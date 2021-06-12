Англия

Лондонцы довольно игрой шотландского защитника.

Арсенал собирается начать переговоры о продлении контракта с Кираном Тирни, сообщает портал Football.London.

Действующее соглашение с шотландским защитником действительно еще три года, но клуб хочет вознаградить его за отличную игру.

В прошлом сезоне Киран Тирни провел 38 поединков, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что "канониры" также работают над входящими трансферами. Клуб готовит солидное предложение Брайтону по Бену Уайту.