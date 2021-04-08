Англия

Наставник "канониров" высказался о защитнике своего клуба.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, как на команде скажется травма защитника Кирана Тирни.

23-летний шотландский футболист повредил связки колена и пропустит от 4 до 6 недель.

"Нам придётся вносить коррективы в состав, так как качества Кирана уникальны. У нас нет других игроков с такими качествами. Нам пришлось бы идти на большие перестановки, но без времени на тренировки это было бы слишком опасно. Мы найдём другие пути, чтобы восполнить эту потерю.

Такова реальность. Нужно что-то менять и находить новые приёмы в атаке. При этом структура игры в обороне должна оставаться стабильной", — сказал специалист.

Напомним, что ранее защитник Арсенала Давид Луис получил травму колена и выбыл на неопределенный срок.

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