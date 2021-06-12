Англия

Коуч останется в лондонском клубе.

Английский Вест Хэм принял решение продлить контракт с главным тренером клуба Дэвидом Мойесом.

Новый контракт с шотландским наставником рассчитан на три года, до лета 2024 года.

"Правление и все в клубе были фантастическими сотрудниками, оказали мне огромную поддержку, и я чувствую, что мы все едины в том, чего мы хотим достичь.

Я рад, что посвятил свое будущее Вест Хэму Юнайтед. Это то место, где я хочу быть, и я счастлив. Я рад, что мне предоставили эту возможность, опираясь на то, чего мы все здесь уже достигли. Мы с владельцами полностью согласны с тем, как мы хотим продолжать развивать и улучшать футбольный клуб.

С правлением и всеми членами клуба было здорово работать, они оказали мне огромную поддержку, и я чувствую, что мы все едины в том, чего мы хотим достичь в ближайшие годы, и как мы можем достичь этих целей", — сказал Мойес.

По итогам минувшего сезона Вест Хэм под руководством Мойеса занял шестое место в таблице АПЛ и выступил в Лиге Европы.