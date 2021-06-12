Англия

Экс-менеджер Ювентуса продолжит свою работу в клубе АПЛ.

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о назначении Фабио Паратичи на должность управляющего директора клуба. Итальянец приступит к работе 1 июля.

48-летний специалист будет отвечать за управление и развитие спортивной деятельности клуба АПЛ, а также его футбольной инфраструктуры.

До этого Паратичи провел 11 лет в структуре туринского Ювентуса. В 2011 году он стал спортивным директором клуба Серии А, а в октябре 2020 года он занял место управляющего директора.

Ранее сообщалось, что новым наставником лондонского клуба может стать бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.