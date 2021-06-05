Англия

Специалист будет работать в Лондоне.

Бывший спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи трудоустроится в Тоттенхэме.

По информации журналиста Ромео Агрести, специалист уже согласовал контракт с боссами "шпор".

С 2010 года Паратичи работал в туринском Ювентусе и добыл с клубом множество титулов, одако клуб не продлил с ним контракт.

Напомним, Тоттенхэм ведет активные переговоры с Антонио Конте, который уже работал с Фабио Паратичи в "старой сеньоре".

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