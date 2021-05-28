Французский центрбек продолжить карьеру на Энфилде.
Ибраима Конате, Getty Images
28 мая 2021, 15:18
Центральный защитник Лейпцига Ибраима Конате стал игроком Ливерпуля. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
22-летний француз присоединится к новому клубу первого июля после того, как пройдет медицинское обследование и получил разрешение на работу в Великобритании.
Сроки и финансовые детали будущего соглашения между футболистом и Ливерпулем не уточняются, однако ранее сообщалось, что клуб активирует его клаусулу в размере 36 миллионов евро. Также позже будет объявлен номер, под которым французский центрбек будет выступать за "красных".
Отметим, что Ибраима Конате переедет на Энфилд после четырех сезонов в Бундеслиге, где он сыграл за Лейпциг 95 матчей и забил четыре гола. Помимо этого, в активе молодого защитника есть 8 поединков в Лиге чемпионов.
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