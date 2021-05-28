Англия

Французский центрбек продолжить карьеру на Энфилде.

Центральный защитник Лейпцига Ибраима Конате стал игроком Ливерпуля. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

22-летний француз присоединится к новому клубу первого июля после того, как пройдет медицинское обследование и получил разрешение на работу в Великобритании.

Сроки и финансовые детали будущего соглашения между футболистом и Ливерпулем не уточняются, однако ранее сообщалось, что клуб активирует его клаусулу в размере 36 миллионов евро. Также позже будет объявлен номер, под которым французский центрбек будет выступать за "красных".

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021

Отметим, что Ибраима Конате переедет на Энфилд после четырех сезонов в Бундеслиге, где он сыграл за Лейпциг 95 матчей и забил четыре гола. Помимо этого, в активе молодого защитника есть 8 поединков в Лиге чемпионов.

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