Центральный защитник Лейпцига Ибраима Конате стал игроком Ливерпуля. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

22-летний француз присоединится к новому клубу первого июля после того, как пройдет медицинское обследование и получил разрешение на работу в Великобритании.

Сроки и финансовые детали будущего соглашения между футболистом и Ливерпулем не уточняются, однако ранее сообщалось, что клуб активирует его клаусулу в размере 36 миллионов евро. Также позже будет объявлен номер, под которым французский центрбек будет выступать за "красных".

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴