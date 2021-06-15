Англия

Полузащитник может перебраться в стан "пенсионеров".

Челси нацелился на подписание Джека Грилиша в ближайшее трансферное окно и пока что обходит конкурентов.

Как сообщает Fichjes, "пенсионеры" готовы заплатить за английского полузащитника порядка 100 миллионов фунтов.

Отметим, что на футболиста также претендуют оба манчестерских клуба — Сити считает Джека приоритетной целью.

Грилиш является воспитанником Астон Виллы и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач.

Напомним, что Грилиш стал причиной разногласий между Оле-Гуннаром Солскьяером и игроками Манчестер Юнайтед.