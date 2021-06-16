Английский защитник продолжит свои выступления в составе "шершней".
Даниэль Роуз, ФК Уотфорд
16 июня 2021, 14:02
Бывший защитник сборной Англии Даниэль Роуз продолжит свою карьеру в составе Уотфорда, сообщает пресс-служба "шершней".
Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано на два года.
Последним клубом Роуза был Тоттенхэм, однако в составе "шпор" он в последний раз появлялся на поле в январе прошлого года, в матче против Ливерпуля (0:1).
В прошедшем сезоне Роуз провел всего лишь два поединка за дублирующий состав "шпор".
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