Англия

Английский защитник продолжит свои выступления в составе "шершней".

Бывший защитник сборной Англии Даниэль Роуз продолжит свою карьеру в составе Уотфорда, сообщает пресс-служба "шершней".

Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано на два года.

Последним клубом Роуза был Тоттенхэм, однако в составе "шпор" он в последний раз появлялся на поле в январе прошлого года, в матче против Ливерпуля (0:1).

В прошедшем сезоне Роуз провел всего лишь два поединка за дублирующий состав "шпор".

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