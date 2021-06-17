Англия

Английский полузащитник покинул Интер.

Астон Вилла подписала контракт с Эшли Янгом сроком на один год, сообщает официальный сайт "вилланов".

Главный тренер Астон Виллы отметил, что ему нравится универсальность полузащитника и его огромный опыт.

Эшли Янг в этом сезоне провел 34 поединка на клубном уровне, в которых отметился голом и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что англичанин ранее выступал за вилланов, проведя 190 матчей, в которых отметился 37 голами и 59 результативными передачами.

Напомним, что Эшли Янг стал самым возрастным автором гола из Англии в прошлом сезоне.