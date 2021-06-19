Англия

Защитник продлит соглашение с "канонирами".

Лондонский Арсенал в ближайшее время должен продлить контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает The Athletic.

Новое соглашение с шотландцем будет подписано после того, как футболист прибудет в расположение клуба после Евро-2020.

Оно рассчитано на пять лет. Сумма зарплаты футболиста будет выше нынешней - около 110 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Тирни перешел в Арсенал из Селтика в 2019 году. На его счету в минувшем сезоне 37 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.

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