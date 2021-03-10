Испания

Француз рассматривает переход в клуб АПЛ.

Защитник Реал Рафаэль Варан, вероятно, вскоре покинет мадридский клуб, об этом сообщает As.

Контракт француза рассчитан до лета 2022-го года, однако футболист хочет сменить клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации источника, "сливочные" готовы выслушать предложения по Варану, если игрок попросит отпустить его в другую команду. Испанский клуб может согласиться на продажу, чтобы не потерять футболиста бесплатно летом 2022 года. Обе стороны осведомлены о намерениях друг друга.

Отмечается, что футболист хочет покинуть Реал с целью смены чемпионата, в частности, на английскую Премьер-лигу, и никак не связано с денежным аспектом.

Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Варана в Манчестер Юнайтед.

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