Испания

В трансфере француза заинтересован Маурисио Почеттино.

Защитник Реала Рафаэль Варан все еще не согласовал новый контракт с мадридским клубом.

Ввиду этого, по информации источника, с французом связывался ПСЖ. Французский клуб намерен воспользоваться ситуацией с неопределенным будущим Варана и попытаться подписать его в ткущее трансферное окно.

Отмечается, что в усилении обороны парижского гранда заинтересован главный тренер клуба Маурисио Почеттино.

Сообщается, что центральный защитник вряд ли останется в стане "сливочных". Его текущий контракт с "королевским" клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ожидается, что Реал оценит Варана в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров по Варану.