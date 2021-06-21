Полузащитник Милана может сменить клубную прописку.
Франк Кессье, getty images
21 июня 2021, 18:56
Арсенал рассматривает возможность подписания Франка Кессье в текущее трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, Милан открыт к предложениями по ивуарийскому полузащитнику, который готов перейти в другой клуб. В гонке за ивуарийцем лидирует Арсенал.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 50 поединков на клубном уровне, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.
Напомним, что ранее Франк Кессье отклонил очередное предложение Милана о продлении контракта.