Англия

Полузащитник Милана может сменить клубную прописку.

Арсенал рассматривает возможность подписания Франка Кессье в текущее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Милан открыт к предложениями по ивуарийскому полузащитнику, который готов перейти в другой клуб. В гонке за ивуарийцем лидирует Арсенал.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 50 поединков на клубном уровне, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.

Напомним, что ранее Франк Кессье отклонил очередное предложение Милана о продлении контракта.