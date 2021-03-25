Италия

Ивуарийский хавбек может надолго остаться футболистом "россонери".

Полузащитник Франк Янник Кессье продолжает вести переговоры с Миланом о новом контракте, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, сегодня прошла встреча, на которой агент футболиста встречался с техническим директором Паоло Мальдини и спортивным директором Фредериком Массарой.

Руководство Милана пошло навстречу 24-летнему ивуарийцу и сделало улучшенное предложение, но оно еще не дотягивает до тех условий, что запрашивает игрок. Тем не менее, стороны настроены оптимистично и они уверены, что найдут компромисс.

Действующий контракт Франка рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Кессье провел 40 поединков, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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