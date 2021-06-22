Копа Америка

Завершились еще два матча турнира.

В рамках третьего раунда Копа Америка завершились еще два поединка.

Сборная Аргентины в домашних стенах сумела одолеть Парагвай с минимальным счетом 1:0.

На 10 минуте хавбек Севильи Алехандро Гомес после паса от Ди Марии счет открыл. Больше команды голов не забивали.

После игры Аргентина с 7 очками является лидером группы А. Парагвай занимает третью строчку.

Аргентина - Парагвай 1:0

Гол: А. Гомес, 10

В параллельном матче сборная Уругвая сыграла вничью против сборной Чили (1:1).

В первом тайме Эдуардо Варгас вывел гостей вперед. Однако команда Табареса доминировала во второй половине игры и сумела сравнять счет. На 66 минуте Видаль срезал мяч в свои ворота.

Уругвай — Чили 1:1

Голы: Видаль (АГ), 66 — Варгас, 26

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