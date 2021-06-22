Завершились еще два матча турнира.
Сборная Аргентины, Getty Images
22 июня 2021, 08:28
В рамках третьего раунда Копа Америка завершились еще два поединка.
Сборная Аргентины в домашних стенах сумела одолеть Парагвай с минимальным счетом 1:0.
На 10 минуте хавбек Севильи Алехандро Гомес после паса от Ди Марии счет открыл. Больше команды голов не забивали.
После игры Аргентина с 7 очками является лидером группы А. Парагвай занимает третью строчку.
Аргентина - Парагвай 1:0
Гол: А. Гомес, 10
В параллельном матче сборная Уругвая сыграла вничью против сборной Чили (1:1).
В первом тайме Эдуардо Варгас вывел гостей вперед. Однако команда Табареса доминировала во второй половине игры и сумела сравнять счет. На 66 минуте Видаль срезал мяч в свои ворота.
Уругвай — Чили 1:1
Голы: Видаль (АГ), 66 — Варгас, 26
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