Англия

Футболист завершил свой переход в английский клуб.

Лестер завершил переход замбийского форварда Зальцбурга Патсона Дака. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, футболист уже прошел медобследование в стане "лис" и подписал контракт.

"Я переезжаю в Лестер, это правда. Спасибо РБ Зальцбург", — цитирует замбийца журналист в своем Twitter-аккаунте.

Лестер должен объявить о переходе в ближайшее время. Отмечается, что Дака подпишет с Лестером соглашение до 2026 года.

Сумма трансфера пока остается неизвестной. В минувшем сезоне Патсон Дака провел за Зальцбург 42 поединка, в которых он забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.



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