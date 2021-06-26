Испанский специалист близок к возвращению в Англию.
Рафаэль Бенитес, getty images
26 июня 2021, 19:28
Эвертон и Рафаэль Бенитес очень близки к заключению соглашения, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
Источник уверяет, что стороны подпишут контракт уже в ближайшие дни, а официальное объявление состоится на следующей неделе.
Последним клубом испанского тренера был китайский Далянь Про, он покинул его в январе из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что прошлым летом Бенитес был готов вернуться в Ньюкасл и даже определил трансферные цели.