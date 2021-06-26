Англия

Испанский специалист близок к возвращению в Англию.

Эвертон и Рафаэль Бенитес очень близки к заключению соглашения, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Источник уверяет, что стороны подпишут контракт уже в ближайшие дни, а официальное объявление состоится на следующей неделе.

Последним клубом испанского тренера был китайский Далянь Про, он покинул его в январе из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что прошлым летом Бенитес был готов вернуться в Ньюкасл и даже определил трансферные цели.