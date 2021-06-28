Англия

Руководство "львов" предлагало за 20-летнего англичанина 30 млн фунтов стерлингов.

Астон Вилла по-прежнему пытается заполучить полузащитника Арсенала Эмиля Смита-Роу, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство "львов" сделало уже два предложения лондонскому клубу по трансферу 20-летнего англичанина, на оба из которых "канониры" ответили отказом. Первое предложение было в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, а второе 30 млн.

Также отмечается, что представители Арсенала четко ответили, что выпускник их академии не продается.

В минувшем сезоне Смит-Роу провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь ассистов.



Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.