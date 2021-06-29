Англия

Бразильский футболист поделился эмоциями от подписания нового контракта с английским клубом.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что английскому Манчестер Сити удалось продлить соглашение с капитаном команды Фернандиньо еще на один сезон — до лета 2022-го года.

Опытный бразильский футболист не упустил возможности пообщаться с представителями пресс-службы клуба, сразу после подписания нового соглашения со своим клубом: "Спасибо большое за поздравления с продлением контракта! Мне понадобилось несколько недель для принятия этого решения.

Я провел это время в кругу семьи, мы потратили не один день для основательного анализа всего происходящего, поэтому я считаю, что финальный вердикт был абсолютно правильным шагом с моей стороны.

Я очень счастлив оставаться здесь, в Манчестере, по окончании чемпионского сезона, и продолжать сражаться за выполнение наших командных задач в будущем.

Мои ощущения подсказываю, что моя миссия в этом клубе еще не завершена, поэтому я принял решение остаться, чтобы помочь команду идти к своим целям. Я считаю, что нам многое по силам. Манчестер Сити в его нынешнем состоянии — место, где футболист может раскрывать свой потенциал по-настоящему.

Игроки, которые уже состоят в клубе, или новоприбывшие — все ощущают атмосферу серьезной команды с амбициозными целями, частью которой и посчастливилось стать. Если ты попал в Сити — это не курорт. Это место, где люди выкладываются на максимум, чтобы соответствовать стандартам клуба и повышать его уровень.

Наш ключевой стимул — играть в хороший футбол, показывать себя с лучшей стороны на поле, а также завоевывать новые трофеи.

Думаю, что мне все еще удается идти вровень с остальными игроками, и я очень горжусь этим, потому что после восьми сезонов, в возрасте 35-36 лет нелегко играть на высоком уровне с высокой интенсивностью каждые три дня.

Я думаю, что Манчестер, и Великобритания, в целом, могут дать вам все, что нужно: образование, здравоохранение и спокойствие, чтобы вы могли жить здесь наилучшим образом, и выполнять свою работу. Конечно же, моя семья очень счастлива. Мой сын сейчас только начинает играть в футбол. Надеюсь, он пойдет по пути своего отца!", — подытожил футболист.

Напомним, что Манчестер Сити в текущей трансферной кампании намерен сделать попытку подписать дорогостоящего атакующего полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша

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