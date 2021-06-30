Англия

Клуб объявил о назначении опытного наставника.

Английский Эвертон назначил испанца Рафаэля Бенитеса на пост нового главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с ним подписан на три года. Специалист будет представлен команде пятого июля, когда футболисты выйдут из отпуска.

Переговоры с Бенитесом руководство "ирисок" вело на протяжении трех недель. Также были рассмотрены и кандидатуры других специалистов.

Последним местом работы Рафаэля Бенитеса был китайский Далянь Ифан. Также он известен по работе с Реалом, Ливерпулем, Интером, Челси и другими клубами.

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