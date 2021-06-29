Англия

Стороны договорились о соглашении на три года.

Бывший наставник Челси и Ливерпуля Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером Эвертона, сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт в своем твиттере.

По информации источника, руководство "ирисок" смогло договориться с 61-летним испанцем о контракте на три года.

Последним местом работы Бенитеса был китайский Далянь Ифан. До этого испанец уже успел поработать в АПЛ во главе Ливерпуля, Челси и Ньюкасла. Также он работал с такими клубами, как Реал Мадрид, Валенсия, Интер и Наполи.

По итогам минувшего сезона Эвертон финишировал на 10-м месте в АПЛ под руководством Карло Анчелотти, который этим летом возглавил мадридский Реал после ухода Зинедина Зидана.

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