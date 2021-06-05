Украина

Испанский тренер переберется в турецкую Суперлигу.

Рафаэль Бенитес может стать главным тренером Фенербахче уже в ближайшее время, сообщает портал todofichajes.

Как утверждает источник, турецкий клуб и испанский специалист находятся на продвинутой стадии переговоров.

Бенитеса с 2019 года работал в клубе Суперлиги Китая Далянь Про, но в январе 2021 разорвал контракт с клубом.

Напомним, что ранее испанскому тренеру поступило предложение от Марселя, но он отказался от этого варианта.