Англия

Чешский защитник может получить новое соглашение от "молотобойцев".

Вест Хэм хочет продлить контракт с защитником Владимиром Цоуфалом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство "молотобойцев" считает 28-летнего чеха очень важным игроком и предлагает ему новое соглашение на улучшенных условиях.

Также отмечается, что представители игрока пока недовольны предложением клуба.

В минувшем сезоне Цоуфал провел 36 поединков, в которых отметился семью ассистами.

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