Чешский защитник может получить новое соглашение от "молотобойцев".
Владимир Цоуфал, Getty Images
03 июля 2021, 10:58
Вест Хэм хочет продлить контракт с защитником Владимиром Цоуфалом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство "молотобойцев" считает 28-летнего чеха очень важным игроком и предлагает ему новое соглашение на улучшенных условиях.
Также отмечается, что представители игрока пока недовольны предложением клуба.
В минувшем сезоне Цоуфал провел 36 поединков, в которых отметился семью ассистами.
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